 

Лукашевич заявил о бездействии США из-за нападений на российских журналистов

16.12.2020, 4:04, Новости дня
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Москва до сих пор не получила от госдепа США ответа на обращения в связи с нападением на российских журналистов в Портленде в июле, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы обратили внимание на нападение на корреспондентов съемочной группы российского Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародеров и были вынуждены самостоятельно обороняться. Полиция в этом случае практически бездействовала», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

Дипломат подчеркнул, что «российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в государственный департамент по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле этого года».

Всего, по его словам, в США с 1 января по 7 декабря зафиксировано 960 случаев нападений на журналистов, в том числе более 110 арестов, 301 нападение, включая 160 – со стороны полицейских.

В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса». 

  



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