Причиной упадка средневековой цивилизации Центральной Азии стало изменение климата

16.12.2020, 3:56, Новости дня

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До сих пор считалось, что причиной упадка центральноазиатской цивилизации, которая начала развиваться примерно 2 тысячи лет назад, стали нашествия орд Чингисхана. Но это не совсем так, утверждают ученые.

В бассейне Аральского моря активно развивалась ирригационная культура, несмотря на завоевания арабов и последующих нашествий кочевников. Но в тринадцатом веке все пришло в упадок. Причиной стала длительная засуха, которая уничтожила земледелие. Монгольские орды только довершили процесс.

До того времени люди обрабатывали и орошали земельные угодья примерно на площади 50 тыс. квадратных километров, что вдвое больше территории Месопотамии, отмечают исследователи. Позже восстановлением на этих землях занялись Тимуриды. Но из-за изменения климата у них ничего не вышло.