Определены умственные способности воронов

16.12.2020, 3:56, Новости дня

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Оказалось, что вороны не глупее, чем обезьяны. Немецкие ученые доказали, что умственные способности этих плиц не хуже, чем у приматов. По словам специалистов Института когнитивных наук, работающего при Оснабрюкском университете, этот факт удалось установить во время тестов, определяющих уровень пространственного мышления и задатков математических способностей у представителей фауны.

Данные исследования проведены на восьми воронах в возрасте от четырех до шестнадцати месяцев. Для них выбрали птиц, которые не общались с людьми и росли почти в диких условиях.

Оказалось, что еще задолго до достижения годового возраста птицы, в основном, смогли освоить навыки, которые есть у взрослых и опытных особей. Они явно перенимали навыки у старших, а не получали их на собственном опыте.