Мнение: Байден и неизвестные Отцы

16.12.2020, 3:52, Разное

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Кто будет управлять Америкой?

У скандального «избрания» 78-летнего, находящегося на грани маразма старичка Байдена есть и еще один, довольно стыдный аспект из разряда «знание, смущающее умы простецов». В принципе, смутить 95% обычных простодушных граждан очень непросто, они сами очень НЕ ЛЮБЯТ чем-то смущаться (как шутил Антон Палыч Чехов, «потому что это мешает хорошему пищеварению»). Но все-таки, хорошим тоном у правящих слоев до последнего времени считалось по возможности не выпячивать деликатные моменты, не наводить публику на крамольные мысли.

Однако непримиримая «борьба с Трампом» вынудила элита наплевать и на этот важный принцип. Сочли душку Трампа «слишком большой угрозой»?! Не знаю.

Как бы то ни было, скандальность Байдена еще и в том, что его очень трудно вообразить в качестве реального субъекта принятия решений. Дедуля временами себя не помнит – как он может чем-то всерьез «рулить»? Собственно, даже самые бездумные и преданные сторонники Демпартии признают, что Байден не является реальной политической фигурой, и даже «голосовали» то не столько за него, сколько «против Трампа».

Однако в таком случае вопрос: если Америкой будет управлять не Байден – то КТО, собственно, ею будет управлять? Если Байден, что даже не скрывается, чисто служебный персонаж, функция, и одновременно фикция – то кто реальный лидер и заправила? «Имя, сестра, имя!!»



Камала в боевом наряде

Имени нет. Друзья-«демократы», если и отвечают на этот щекотливый вопрос – отвечают в духе «имя им легион», что звучит не менее зловеще. Кто-то робко укажет на Камалу Харрис – но это имя звучит еще более нелепо: уж Камала – это и вовсе чистый функционер, причем прокладывавший себе дорогу в политике специфическим «женским» образом, успешно провалившаяся на самом старте демократических «праймериз» в этом году; то есть Камала – это уж и вовсе служебная фигура, которая всегда была «под кем-то» и, в общем, делала что велели; это не лидер от слова совсем.

Ну и кто тогда? Возникает довольно странная ситуация: во главе Америки встают… два «человека года» по версии журнала «Тайм»: находящийся в перманентном полузабытье старик и прицепленная к нему в последний момент (кем??) лихая «дама по вызову» из числа модных этнических меньшинств. То есть оба – типичные «дурилки картонные», что ясно не только замороченным «интеллектуалам» из кампусов, но даже шоферам-дальнобойщикам.

А кто ж будет реальный лидер? Тишина.

Интересно, что с предыдущими президентами, включая и скандального Трампа, такого конфуза не возникало. Американские президенты всегда казались людьми самостоятельными, волевыми и с собственной, что называется, «повесткой». Они вносили в управление ощутимую ауру своей личности – и это, собственно, никто и не ставил под сомнения. Когда мы говорили о «решениях Трампа» – мы ведь и имели в виду, что это его, Трампа, решения, что он их принимает, опираясь на какие-то собственные соображения. Собственно, и ненависть значительной части истеблишмента и той же студенческой молодежи базировалась во многом на неприятии именно его ЛИЧНОСТИ и его ЛИЧНОГО стиля управления, общения и так далее.

С Байденом, очевидно, так не будет. За «его» решениями будут искать подоплеку – кто этого на самом деле добивался, кому это выгодно – и его сторонники, и противники. Словом, Байден – это образцовое «пустое место». А кто же за кулисами? Кто эти «неизвестные отцы»? Что у них на уме, чего они реально хотят?

Ничего не известно. Полный мрак за сценой. И это, если хотите, второй, и, возможно, еще более мощный по своим последствиям удар по демократии, чем даже обстоятельства собственно избрания Байдена. Получается, что избрали человека, который в принципе ничего не решает и решать не может, и все это знают. А решать за него будут люди, которых никто не избирал, и про которых даже неизвестно, кто они вообще такие.

Понятно лишь, что эти закулисные люди ЕСТЬ. Ибо предположить, что никого нет, и Байден должен править сам – еще страшней.

Такая вот интересная загогулина.