Мнение: Разрыв поколений (2)

16.12.2020, 3:30, Разное

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Первое, что можно точно сказать о постпутинской России: (опять же, повторюсь — останется ли Россия целостной или будет представлять из себя конгломерат самостоятельных территорий, процессы всё равно будут носить примерно тот же характер что в первом, что во втором случае. Подчеркну — речь идет именно о «стабильных» кластерах. Нестабильные зоны сброса накопленного хаоса — это отдельная тема). Итак — главное: произойдет полная смена поколений в новой элите. Представители нынешнего поколения в ней будут представлены настолько эпизодически, что можно считать — их там не будет. Проблема понятна: нынешний режим оборвал все социальные лифты, а значит, смена поколений в нем происходит исключительно через кризис и катастрофу. Другого механизма в закуклившейся системе управления не предусмотрено. Детишки нынешних нуворишей, приходящие на место папаш — это не смена поколений, это другой тип ротации — клановый. У бандитских детишек нет связи со своим поколением, они его точно так же не понимают, как и папаши. Зато у них прочная связь на уровне пацанских понятий с собственными кланами и оргпреступными сообществами.

Революция снесет не только сами кланы, но и вообще все правящее нынче поколение от 50 и старше. Фактически новые управленцы будут поголовно младше 50. А скорее всего — и 40-45 лет. Поколение 50+ уйдет навсегда и отовсюду — и даже в профессиональных отраслях. Просто по инерции, которая захватит весь социум.

Уже поэтому никакие сегодняшние проекты и планы не имеют ни малейшего значения: молодые не то что их выбросят, а даже читать не станут. И всё потому, что старшее поколение будет объявлено ответственным за катастрофу, а потому его лишат права голоса.

Естественно, что в плане управления и профессионализма будет период довольно серьезной «просадки», но учитывая тот дичайший уровень некомпетентности и идиотизма (зачастую в буквальном, медицинском смысле), который демонстрирует нынешний режим, быть хуже его почти невозможно. А потому этот период будет не слишком долгим, тем более, что 40-45 лет для человека — это возраст достаточно приличного житейского опыта, который будет вытаскивать там, где возникают пробелы профессионального характера.

В определенном плане социальная дисквалификация поколения 50+ – это даже в чем-то хорошо. Обновится всё, исчезнут навсегда лица, которые десятилетиями не сходят с полос и экранов, до тошноты. Пропадут безвести маститые сегодня гуру во всех сферах жизни и деятельности, освободятся не просто места, а целые этажи социальных лестниц.

Но это же будет и негативным фактором. Возникнет поколенческий разрыв, который сам по себе станет источником серьезных противоречий, которые нужно будет преодолевать вместе с тем огромным количеством совершенно катастрофических проблем, доставшихся новому режиму от путинского и от процесса его коллапса. Но тут ничего не поделаешь — у всех катастроф и революций своя логика, и вряд ли в этот раз она будет иной.

Старшее поколение 50+ будет дисквалифицировано, хотя один узкий диапазон оно может и освоить. Новая элита будет решать два основных вопроса: как жить дальше и как жить нельзя ни в коем случае. Старшее поколение может быть востребовано как раз в качестве примера ответа на второй вопрос. По сути, произойдет тотальное отрицание всего накопленного старшими опыта — и положительного, и отрицательного. И наиболее умные представители внезапно выпавшего в андеграунд поколения могут найти себя в осторожных попытках показать, что кое-что молодым можно и даже нужно взять с собой. Но во всех остальных вопросах мнение старших не будет значить вообще ничего.

В этом смысле расчет нынешних лизоблюдов, обслуживающих режим Путина, что они и после него сумеют вывернуться, приспособиться и начать вылизывать уже новую власть — этот расчет утопичен. Их вышвырнут так же, как и всех остальных. Возможно, даже с большим энтузиазмом.

В некотором смысле подобный процесс мы можем наблюдать на Украине. В относительно мягком варианте, так как там всё-таки какие-то пусть и внешние, но проявления ротации в управленческой страте происходили. Однако смена поколений уже идет, и по всей видимости, старшее уже не сможет вернуться во власть (хотя на какой-то судороге и очень ненадолго — всё может быть). Порошенко, кстати — мой ровесник, но он и его поколение уже практически списаны, и этого не изменить.

В более жестком сценарии смена поколений будет происходить в режимах, более авторитарных, чем украинский — в той же Армении снос предыдущего поколения (Пашиняну, кстати — 45 лет) прошел пусть и революционно, но относительно мирно, хотя и драматически прервался карабахской войной. Теперь 50+ получили шанс прорваться обратно. Но это лишь шанс, и закрепиться даже в случае возвращения им не удастся, их снова выбросят, и на этот раз навсегда. В России и Белоруссии смена поколений однозначно будет протекать предельно жестко, возможно даже, с эксцессами. Помимо сноса социальных групп будет происходить и поколенческая ротация. В России при этом в той или иной форме будет решаться вопрос возвращения криминала обратно в андеграунд, в маргинальное состояние — так что у нас процесс люстрационных мероприятий будет многофакторным и, возможно, многостадийным.

В «обычной» ситуации для «нормальных» социумов смена поколений — процесс небезболезненный, но достаточно мягкий. Сохраняется относительная преемственность — и в политике, и нормах морали, и управленческой культуре. Мы в России в силу абсолютной «ненормальности» режима лишены этой возможности, а потому ко всем кризисным и катастрофическим процессам, которые будут неизбежны в ходе крушения путинского режима, столкнемся еще и с кризисом смены поколений. И нужно понимать — очень тяжелым кризисом. И по характеру протекания, и по последствиям. Но тут уж ничего не поделаешь — наследство у Путина уже переотягощено катастрофическими сюжетами. В нашей истории вряд ли можно найти столь ужасающее в своей бездарности правление по своим последствиям.