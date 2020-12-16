Мнение: Змагарские люстрации

16.12.2020, 3:26, Разное

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Тихановская из-за рубежа призвала к санкциям против поддерживающих Лукашенко главврачей и директоров школ, а также против крупнейших белоруссих предприятий.

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что санкционные списки должны пополнить руководители белорусских школ, больниц, тюрем. Об этом она заявила в интервью журналу The New Yorker.

По мнению Тихановской, высокопоставленные белорусские чиновники, на которых в настоящее время распространяются санкции, ранее уже сталкивались с ограничениями в свой адрес, поэтому «отложили свои деньги в другом месте».

«Но люди ниже — директора школ, в которых были сфальсифицированы результаты выборов, сотрудники МВД, которых мы смогли идентифицировать, начальники тюрем, директора больниц, увольняющие врачей за высказывания, — они никогда раньше не сталкивались с санкциями. Возможно, они делают всё это из страха, что государство окажет давление на них или их семьи. Но риск того, что они попадут в этот санкционный список и, скажем, не смогут посетить магазины в Польше или Литве, может уравновесить этот страх. А в следующий раз директор больницы может закрыть глаза на политические взгляды доктора», — считает Тихановская. Также она призвала Евросоюз ввести экономические санкции против крупных промышленных предприятий Беларуси, указав «Нафтан», «Беларуськалий» и «Гродно Азот», временно приостановив ссуды, закупки у них, поставки сырья и запчастей.

Напомним, первый пакет мер Европейского союза против белорусских чиновников вступил в силу 2 октября. В черный список попали лица, ответственные, по мнению Брюсселя, за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и применение насилия к участникам массовых акций протеста.

Второй пакет был озвучен 6 ноября — в нём числятся белорусский глава Александр Лукашенко и еще 14 граждан республики, в том числе старший сын Лукашенко Виктор, руководитель КГБ Иван Тертель, председатели Конституционного суда и Следственного комитета Беларуси Петр Миклашевич и Иван Носкевич, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и другие официальные лица. О третьем пакете санкций против властей Беларуси, который готовится, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил на прошлой неделе.

https://www.rubaltic.ru/news/14122020-tikhanovskaya-prizvala-repressirovat-direktorov-belorusskikh-shkol-i-glavvrachey/ – цинк

Как в больницах и школах будут в дальнейшем относиться к змагарам с такими призывами, не трудно догадаться. Их и раньше то не особо жаловали, ну а теперь даже не знаю.

В целом, Тихановская делает все, чтобы на ее фоне Лукашенко смотрелся молодцом, идя дорогой Гуайдо.

Санкциям против "Белорускалия" безусловно обрадуются в "Уралкалии".

Фактически, не сумев остановить работу предприятий посредством забастовки, теперь призывают попытаться их экономически удушить извне. Цель все таже – обвалить экономику Белоруссии, чтобы вызвать социальный взрыв. По такой схеме США работают в Венесуэле, которые даже не скрывают, что экономику Венесуэлы обвалили и душат санкциями с целью вызвать массовые протесты, которые сметут чавистов. Но схема не сработала, как и разные попытки переворотов и убийства Мадуро.

По этой же схеме хотят отработать по Белоруссии. Лукашенко конечно не уйдет, но вот эти люди с светлыми лицами ясно намерены добиваться ухудшения жизни своих бывших сограждан в попытках выполнить желания кукловодов

И некоторые еще удивляются, почему это ОМОН должным образом не осуждают, когда он этих деятелей пакует. Чем больше они болтают на тему того, как они видят будущее Белоруссии и что они предлагают с ней сделать, тем больше людей будет склоняться к мысли, что лучше уж старый надоевший Батька, чем эти. Достаточно удобная для Лукашенко дихтомия.

PS. Между тем, Белоруссия на неопределенный срок остановила отправку нефтепродуктов в Клайпеду. Литва уже вопит, что это по политическим причинам, но Лукашенко еще летом предупреждал, что Литве за ее козни против Белоруссии прилетит. Так что эти показные удивления Литвы выглядят достаточно смешно. Они то думали, что к декабрю в Минске никакого Лукашенко и близко не будет, а оно вон как обернулось. Без белорусского транзита, порт Клайпеды понесет существенные экономические убытки. Ну а если РФ получится перенаправить основные экономические потоки через Усть-Лугу, то в долгосрочной перспективе Литва от белорусской авантюры потеряет еще больше.