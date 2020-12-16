Назван способ вернуть деньги за истекший подарочный сертификат

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16.12.2020, 3:10, Новости дня
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Подарочный сертификат – это аванс за работу или услугу, и в случае окончания срока действия клиент может потребовать возврата выплаченных за него денег в течение трех лет, сообщила юрист Фатима Кривенцова.

«В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы, или может быть вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги», – сказала юрист «Пятому каналу».

В случае отказа эксперт посоветовала подготовить письменную претензию и направить ее в адрес продавца, указав в ней сумму, на которую был рассчитан сертификат. «Если ответа не последует или ответ будет отрицательный, у вас есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру. Потому что в этом случае продавец нарушает нормы закона «О защите прав потребителей». Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы», – уточнила юрист.

По ее словам, в подобном случае клиент, кроме основной суммы, может претендовать на возмещение судебных расходов, а также неустойки за пользование чужими денежными средствами.

Ранее сообщалось, что средняя сумма, которую потратит житель России на новогодние подарки, составит 11 тыс. 800 рублей, в 2019 году такой бюджет оценивался в 13,5 тыс. рублей.



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