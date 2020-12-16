 

Лавров пригласил главу парламента Сербии в Москву

16.12.2020, 3:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские власти ждут визита в Москву председателя парламента Сербии, сообщил Лавров на переговорах с главой Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дадичем.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у нас не прекращается сотрудничество, развивается диалог, в том числе на высшем уровне. Хотел бы подтвердить, что и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и председатель Государственной думы Вячеслав Володин ждут вас в Москве либо в рамках очередного заседания межпарламентской комиссии, которую Вы возглавляете, либо в качестве председателя скупщины», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он указал, что Москва будет рада продолжению сотрудничества Народной скупщины с парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности. «В конце ноября состоялось очередное заседание парламентской ассамблеи, в котором вы приняли участие в качестве наблюдателей», – отметил глава российского МИД.

Лавров во вторник посетил с визитом Сербию, где встретился с президентом страны Александром Вучичем и главой МИД Николой Селаковичем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / В августе – октябре жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате боевых действий не было – миссия ООН

26.10 / На танкере в Азовском море произошел обрыв поврежденной конструкции

09.10 / “Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео

23.10 / Веганские сосиски затмили изменение климата — Грета Тунберг раскритиковала ЕС за реформы

07.09 / «Роскосмос» предлагает сжигать мусор в плазмотронах

29.09 / Жена первого заммэра Ирпеня родила сына и скончалась от COVID-19

03.11 / И.о. главы Госбюро расследований уволил Бабикова – СМИ

21.10 / Уровень заболеваемости COVID-19 в ОРДЛО контролируют “министерства госбезопасности” – Лисянский

29.11 / В соцсетях указали на нарушения ограничений по COVID-19 на концерте Басты

10.09 / Российские банки попросили не ограничивать межбанковские операции с Белоруссией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска