 

Медведчук назвал госбюджет Украины на 2021 год преступным

16.12.2020, 3:10, Новости дня
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Руководитель политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятый «непрофессиональным правительством» украинский госбюджет на 2021 год преступным.

«Это – преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, кто не хочет менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику», – сообщил политик, передает РИА «Новости».

По его словам, чем быстрее это «непрофессиональное правительство» отправят в отставку, тем лучше будет для страны. Как отметил политик, не отправляя правительство в отставку, власть фактически затягивает «петлю на своей шее». «Несмотря на экономический, политический, социальный кризис, на борьбу с коронавирусом, пандемию, нам надо как можно быстрее избавиться от этого непрофессионального, дилетантского правительства», – убежден Медведчук.

Парламентарий выразил мнение, что за все годы независимости не было такого, чтобы бюджет на две третьих формировался за счет заимствований, чтобы 65% всех поступлений в бюджет составляли кредиты.

Ранее во вторник парламент Украины принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%, такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты фракции не голосовали за этот проект бюджета. 



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