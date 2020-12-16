 

“Валера, выбираем. Египет растет”. СМИ показали, как нардеп от “Слуги народа” в Раде бронировал отель в Доминикане

16.12.2020, 3:08, Новости дня
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Народный депутат от “Слуги народа” Валерия Колюха 15 декабря во время пленарного заседания вел переписку, в ходе которой обсуждал выбор отеля, сообщает “Цензор.НЕТ”. 

Журналисты сфотографировали сообщения в его мессенджере. 

“6 750 уже)))”, – пишет собеседник Колюха. 

Нардеп ответил “Ого” и получил ссылку на отель “Catalonia Bavaro Beach” в Доминиканской Республике. 

“Валера выбираем рик… [часть последнего слова в сообщении на экране нардеп закрыл пальцем] Вам бронировать? Я уже запутался вкрай. Египет растет тоже”, – написал собеседник нардепа. 

Колюх ответил: “Бронируйте”. 

Фото: censor.net.ua

Время получения последних двух сообщений в телефоне нардепа – 13.38 (время получения предыдущих закрыто пальцем или размыто). В Раде тогда продолжался объявлен 15-минутный перерыв, который спикер Дмитрий Разумков объявил в 13.32,  чтобы профильный комитет мог сбалансировать проект госбюджета на 2021 год с учетом принятых изменений в Бюджетный кодекс. После перерыва парламент принял изменения в Бюджетный кодекс. Колюх голосовал “за”, свидетельствуют данные на сайте Рады. 

Колюх прошел в Верховную Раду от “Слуги народа”, получив победу на выборах в одномандатном округе №92 в Киевской области. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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