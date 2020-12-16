CGTN – даже покинув Белый дом, Трамп сохранит вес в американской политике

16.12.2020, 3:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на своё поражение, Дональд Трамп с его внушительной армией избирателей и подписчиков в соцсетях показал, насколько сильно его положение в Республиканской партии и американской политике в целом, считает CGTN. Учитывая, что действующий лидер вправе баллотироваться на ещё один срок, в ближайшие годы списывать трампизм со счетов не стоит.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Своим людям хочу сказать: не стоит пока расстраиваться.

Даже несмотря на своё поражение, президент США Дональд Трамп остаётся весомой силой. На выборах 2020 года он получил больше голосов, чем какой-либо другой республиканский кандидат на пост президента в истории. Несмотря на пандемию коронавируса, его сторонники продолжали приходить на шумные встречи президента с избирателями. Пока Трамп распространял ложные заявления о манипуляциях на выборах в попытке отменить результаты голосования, республиканцы в сенате и на других позициях по большей части хранили молчание — сенаторы проходили мимо журналистов, отказываясь давать комментарии. Это показывает огромное влияние президента в своей партии, если, конечно, кому-то были нужны доказательства.

И даже после того, как Трамп покинет свой пост, его огромное число подписчиков в соцсетях обеспечит ему непосредственную линию связи со своими сторонниками.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Большое всем спасибо.

Есть вероятность, что, будучи президентом, который занимал свой пост лишь один срок, Трамп также может решить снова баллотироваться в 2024 году. Эта возможность даёт действующему лидеру очень сильное положение в его партии и на политической сцене США. Столь внушительное число сторонников как минимум гарантирует Трампу центральную позицию в американской политике на ближайшие годы.

И тем не менее после того, как президент покинет пост, он лишится большей части своей формальной власти. И, как показывает более пристальное рассмотрение итогов американских выборов, республиканские кандидаты в конгресс выступили более успешно, чем лидер страны.

ДЖИНА ВУДОЛЛ, профессор Школы политики при Университете штата Аризона: В целом консервативные жители пригородов, которые традиционно голосовали за республиканцев, переметнулись на сторону Джо Байдена. Это необязательно значит отречение от Республиканской партии в таких масштабах. Думаю, это скорее говорит об отречении от президента Трампа и, скажем так, трампистского республиканства.

Трампизм, по сути своей, стал доказательством, что Республиканская партия может одержать победу на выборах, апеллируя преимущественно к белому и религиозному электорату. Трамп взял верх на голосовании 2016 года, делая ставку на национализме, антииммиграционной политике и на избирателях, принадлежащих к белому рабочему классу. Между тем, ранее этот сценарий отметался после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года, в которых он боролся за президентское кресло с Бараком Обамой. Впредь перед республиканцами встаёт вопрос: означает ли победа Джо Байдена в 2020 году, что успех Трампа в 2016 был простой случайностью, или всё-таки таким будет будущее для партии.

НЭЙТАН КИНГ, корреспондент CGTN: Первое испытание на живучесть трампизма может состояться уже 5 января, на втором туре выборов в сенат в штате Джоржия. Это голосование будет решать судьбу контроля над верхней палатой конгресса. И президент США вроде бы и агитирует за обоих республиканских кандидатов в Джорджии, но в то же время критикует местных однопартийцев, стоящих у власти, за то, что они удостоверили результаты президентских выборов в пользу Джо Байдена.

Если оба кандидата от Республиканской партии одержат победу, это может стать первым сигналом к тому, что трампизм выживет, даже несмотря на то, что его основоположника попросили на выход из Белого дома.

Нэйтан Кинг, CGTN, Белый дом.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.