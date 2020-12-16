 

В США предлагают использовать ядерные реакторы для производства водорода

16.12.2020, 3:02, Новости дня
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Водород как топливо для транспортных средств уже становится востребованным на мировом рынке. Проблема в том, что для его производства необходимо много электроэнергии. Но откуда ее брать?

Некоторые предлагают построить множество солнечных электростанций и получать абсолютно чистый вид топлива. Американские ученые, тем временем, говорят об использовании ядерной энергетики. По их подсчетам, даже небольшой реактор может за сутки дать столько электрического тока, сколько необходимо для добычи из воды 50 тонн водорода.

Используя эту идею, ученые из Национальной лаборатории в Айдахо создали технологию, которая повышает эффективность производства водорода на 20%. Кроме прочего, реакторы можно делать портативными и даже мобильными.



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