При помощи ионно-лучевой технологии выведен новый сорт риса

16.12.2020, 3:02, Новости дня

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Представители Китайской академии наук заявили о создании нового сорта риса. Вывести его удалось при помощи ионно-лучевой технологии.

Новый сорт получил название «Чжункэцзин № 5». Как сообщили авторы научной работы, он предназначен специально для выращивания в провинции Аньхой.

Рис нового сорта быстрее поспевает и отличается хорошей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, утверждают ученые. Селекционеры и в дальнейшем планируют использовать ионно-лучевую биоинженерию для создания новых сельскохозяйственных растений. В текущем году таким способом удалось вывести около сотни сортов кукурузы, пшеницы и того же риса.