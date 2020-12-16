Погребинский объяснил подоплеку возбуждения уголовного дела против Авакова

16.12.2020, 2:16, Новости дня

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Видимо, Вашингтон раздражают заметно возросшие премьерские амбиции бессменного главы МВД, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил решение антикоррупционного бюро Украины возбудить против министра внутренних дел Арсена Авакова дело о краже 62 млн евро.

«В офисе президента Украины сейчас стоит вопрос об отставке премьера Дениса Шмыгаля. Поэтому внутри политических кругов обострилась борьба за этот пост. Аваков тоже на него претендует. Но, возможно, в Штатах его не считают надежным партнером», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. С одной стороны, свои интересы защищают олигархи, напомнил эксперт. «У Авакова хорошие отношения с Игорем Коломойским. Олигархи будут конкурировать с американцами и с соросовской компанией, которая тоже очень активно продвигает своих людей» – уточняет эксперт.

Вообще на Украине в последнее время творятся «удивительные» противоречивые вещи, отмечает политолог. «Скажем, телеканал «Громадьске телебачення» – стопроцентно грантовская американская структура – недавно вдруг выпустил расследование о том, как в 1996 году в Донецке убили крупного политика и предпринимателя Евгения Щербаня и его супругу. Согласно многим версиям, главным выгодоприобретателем от смерти Щербаня стал олигарх Ринат Ахметов. Но зачем американцы вытащили эту историю 24-летней давности? Получается, они теперь работают не только против Арсена Авакова, но еще и против Ахметова?» – риторически спрашивает эксперт.

«С чего бы это американцам быть недовольными тем же Ринатом Ахметовым? И для Вашингтона, и для Зеленского Ахметов – это по-прежнему свой в доску человек. От Зеленского американцы отказываться пока что не собираются», – недоумевает эксперт. Он не исключает, что подобные игры вызваны невидимой для публики, подковерной борьбой за кресло главы правительства.

Во вторник антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank.

Как известно, Арсен Аваков был одним из лидеров так называемой «Революции достоинства» 2014 года, по итогам которой он и возглавил МВД. Считается креатурой американцев. НАБУ была создана по требованию Запада, эта структура также считается проамериканской.