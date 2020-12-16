 

Центральные станции метро в Киеве более пяти часов проверяли на “минирование”, в подземке была давка

16.12.2020, 2:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Станции метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности” в Киеве были закрыты более пяти часов из-за сообщения о “минировании”. 

Анонимное сообщение о минировании, из-за которого закрыли центральные станции, поступило примерно в 15.00 15 декабря. Об открытии станций “Крещатик” и “Майдан Незалежности” пресс-служба метрополитена сообщила в Facebook примерно через шесть часов. 

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2802262040021193

Информация о минировании не подтвердилась, проинформировала пресс-служба полиции Киева агентство “РБК-Украина”. “Украинская правда” пишет, что закрыта была также станция “Золотые ворота”. Член наблюдательного совета “ПриваБанка” Роман Сульжик опубликовал в Facebook фото с очередью к эскалатору на этой станции. 

Длительное закрытие станций привело к массовому скоплению людей на станции “Дворец спорта”, пишет агентство. Видео давки обнародовал в Facebook паблик “Киев оперативный”. 

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/1065656563951165/

С утра 15 декабря в центре столицы проходит акция протеста участников инициативы “SaveФОП”. Предприниматели выступают против запрета на работу при жестком карантине в январе и требуют отмены кассовых аппаратов.

Протестующие несколько раз пытались установить палатки, полиция мешала им. Между сторонами произошла потасовка, полиция применяла слезоточивый газ к митингующим, дубинки. Активисты бросали в правоохранителей палки, дудки и части палаток. По данным полиции, 40 правоохранителей получили травмы, число пострадавших активистов неизвестно. По факту травмирования полицейских открыто уголовное производство. 

К вечеру митингующие поставили несколько палаток. Часть пикетчиков остаются на Майдане ночевать. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / США потеряли два спутника во время пуска с Куру

09.10 / Захарова заявила, что если ЕС введет санкции против России за отравление Навального, последуют ответные меры

02.09 / Эксперт: Сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает множество вопросов

17.08 / Белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

16.07 / К концу века население Земли значительно сократится

08.07 / Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

27.07 / 26 июля на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий – штаб ООС

12.10 / Белый дом выступил за принятие ограниченного пакета помощи в связи с COVID-19

01.08 / ВОЗ продлила ЧС по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска