Американские ученые хотят опровергнуть теорию относительности
16.12.2020, 2:08,
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Теорию относительности Альберта Эйнштейна поставили под сомнение. Ее пытаются опровергнуть ученые физики из Университета Северной Каролины Джеффри Эйшен и Ларри Сильверберг.
Их идея состоит в том, чтобы создать еще более революционное представление о физических явлениях. Ученые предлагают пойти гораздо дальше, чем Альберт Эйнштейн.
По мнению исследователей, наш мир состоит не из волн и частиц материи, а из фрагментов энергии. В зависимости от того, каков характер потока энергии, мы получаем либо материю, либо различные волновые явления. Данная теория подтверждается наблюдениями за процессами, происходящими в космическом пространстве, утверждают ученые. Однако она еще требует доказательств.
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