 

Американские ученые хотят опровергнуть теорию относительности

16.12.2020, 2:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Теорию относительности Альберта Эйнштейна поставили под сомнение. Ее пытаются опровергнуть ученые физики из Университета Северной Каролины Джеффри Эйшен и Ларри Сильверберг.

Их идея состоит в том, чтобы создать еще более революционное представление о физических явлениях. Ученые предлагают пойти гораздо дальше, чем Альберт Эйнштейн.

По мнению исследователей, наш мир состоит не из волн и частиц материи, а из фрагментов энергии. В зависимости от того, каков характер потока энергии, мы получаем либо материю, либо различные волновые явления. Данная теория подтверждается наблюдениями за процессами, происходящими в космическом пространстве, утверждают ученые. Однако она еще требует доказательств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания

25.08 / Захарова рассказала о русском столе для замгоссекретаря США

15.07 / Изнасиловавшие проститутку экс-полицейские осуждены на Урале

11.11 / Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Карабахе

27.09 / “Родственники уже организовывали мои похороны”. Минский активист, которого считали мертвым после разгона митинга, рассказал о случившемся

07.09 / Мужчина во Франции взорвал дом, пытаясь убить муху

23.11 / В Харькове взяли под стражу мужчину, который, угрожая экс-жене, взорвал три гранаты

09.09 / Захват заложников инсценировали с детьми в тюменской школе

29.07 / Гривна укрепилась по отношению к основным валютам

15.07 / Россия призвала Грузию прекратить провокации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска