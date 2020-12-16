Американские ученые хотят опровергнуть теорию относительности

16.12.2020, 2:08, Новости дня

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Теорию относительности Альберта Эйнштейна поставили под сомнение. Ее пытаются опровергнуть ученые физики из Университета Северной Каролины Джеффри Эйшен и Ларри Сильверберг.

Их идея состоит в том, чтобы создать еще более революционное представление о физических явлениях. Ученые предлагают пойти гораздо дальше, чем Альберт Эйнштейн.

По мнению исследователей, наш мир состоит не из волн и частиц материи, а из фрагментов энергии. В зависимости от того, каков характер потока энергии, мы получаем либо материю, либо различные волновые явления. Данная теория подтверждается наблюдениями за процессами, происходящими в космическом пространстве, утверждают ученые. Однако она еще требует доказательств.