Канадские ученые рассказали, что такое одиночество

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16.12.2020, 2:08, Новости дня
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С ростом благосостояния увеличивается количество одиноких людей, не поддерживающих социальные связи с окружающими. А ведь именно они стали основной движущей силой в развитии человеческого общества.

Канадские ученые решили исследовать состояние одиночество, для чего провели наблюдение за фокус-группой из 40 тысяч добровольцев. Оказалось, что в состоянии одиночества активируются те центры головного мозга, которые находятся в состоянии покоя, когда человек находится в окружении других. То есть, меняется вся психология мышления.

Кроме того, само ощущение одиночества очень субъективно. Многие чувствуют себя в таком состоянии вполне комфортно. И все же это неестественно для человека, говорят ученые. Могут быть негативные последствия.



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