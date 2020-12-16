 

Мнение: На Навальном испытали Novichok-лайт?

16.12.2020, 1:44, Разное
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Уже устал отвечать на вопрос, верю ли я в отравителей из ФСБ , которых откопали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. И в ЖЖ постоянно спрашивают, и в офлайн. Решил выложить свой ответ, чтобы не повторяться…

Верю!  Не сомневаюсь, что Алексея Навального отравили.

Но у меня большие сомнения, что его отравили именно «новичком». Потому что, как мне рассказывал один из создателей «новичка», Вил Мирзаянов, после отравления этим боевым отраявляющим веществом, у человека нет шансов выжить.

Кроме того, «новичок» – это яд не точечного действии, и если бы Навального отравили именно «новичком», свою дозу отравления, конечно, куда более слабую, получили бы и те, кто вместе с Навальным ждал посадки на свои рейсы в аэропорту Томска, и пассажиры самолета, в котором летел Навальный, и бригада скорой помощи в Омске…

Но вот информация The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, о том, что в группе «отравителей в погонах» были химики и медики по образованию, наводит на подозрения, что Навального, возможно, отравили не «новичком», а каким-то другим ядом, по всей видимости, куда менее смертельным, чем «новичок», и при этом ядом более направленного действия, не представляющего угрозы окружающим. И, возможно, не с целью убить, а, например, с целью вызвать помешательство, похожее на потерю разума при употреблении наркотиков.

Но организм Навального был ослаблен сбросом веса, и в самолете он потерял сознание и оказался в коме…. Что произошло дальше хорошо известно.

Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что на Навальном испытали какую-то новейшую разработку.. И в этом новом яде, возможно, есть признаки «новичка», но это не совсем «новичок», а, например, novichok-лайт.

Фотография  Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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