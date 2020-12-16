Некрологическое

16.12.2020, 1:26, Разное

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А надо — как РФ про вождей. О мертвых — все. А о живых — ни слова.



Петр Саруханов / «Новая газета»

Вся лента некрологами полна.

Скорбят публично.

В голосе натуга.

Прощаются ошибка и вина,

Как будто смерть — важнейшая заслуга.

Попытка объективности?

Не сметь.

Учтиво подбирайте выраженья.

Не ройтесь в прошлом.

Уважайте смерть.

В РФ жизнь не стоит уваженья.

Ругать покойных может только скот,

Кощун (на убежденья не посмотрим) —

Или Аркадий Бабченко.

(Но тот —

Имеет право, так как побыл мертвым).

Когда лежал я в коме, как дурак

(меня спасла московская больница), —

Меня уже хвалил такой и так,

Что мне, боюсь, поныне не отмыться.

Но, слава Богу, я пришел в себя —

И тут же оказался виноватей,

И на меня обрушилась, трубя,

Гора разочарованных проклятий.

Здесь что-то глубоко искажено.

Покойник — не боец, не враг, не воин.

Покойнику, ей-богу, все равно.

Ваш плач ему не нужен.

Он — покоен.

Мне жаль живых.

От нищих — до элит.

Живой способен плакать, задыхаться,

Ему приятно, если похвалить,

И больно от насмешки или хамства.

Что мертвые?

О мертвых не радей.

Отмучились — и не заплачут снова.

А надо — как РФ про вождей.

О мертвых — все.

А о живых — ни слова.

Действительно!

Давайте их беречь.

Хранить, как королеву — англичане.

Их оскорбит презрительная речь

И радует тактичное молчанье.

Притом клеймить живых — напрасный труд.

Никто не изменяется, похоже.

А главное, что все они умрут.

Буквально все.

И ты, читатель, тоже.

И вот тогда мы скажем все, как есть —

Как, помнится, о Сталине Никита.

(Тем более что он не мог прочесть,

И каждый мог усердствовать открыто.)

Дмитрий Быков

обозреватель