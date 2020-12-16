 

Лукашенко заявил о погашении перед Россией 200 млн долларов долга за газ

16.12.2020, 1:22, Новости дня
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Минск погасил перед Москвой 200 млн долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID-19 начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов – кредит… дали. Думаю, надо экономику «подтянуть», будет экономика – будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID-19», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Также заявление он сделал в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал ОНТ.

В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 млн долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с Газпромом за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась. При этом «дочка» Газпрома отказалась считать долг Белоруссии за газ погашенным.

Между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров. 



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