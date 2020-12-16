 

Минобразования Украины рекомендует школам ввести зимние каникулы во время жесткого карантина в январе

16.12.2020, 1:20, Новости дня
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Министерство образования Украины предлагает учебным заведениям с 8 по 24 января объявить  зимние каникулы. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ведомства.  

Минобразования направило письма с рекомендациями руководителям местным департаментов  образования и науки, говорится в сообщении. Их оправили в связи с введением усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года, во время которого ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

В Министерстве пояснили, что согласно законодательству образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения. Также по закону школьные каникулы в течение учебного года в целом не могут длиться менее 30 дней.

В то же время министерство просит школы, которые решат учиться во время локдауна, сделать все возможное, чтобы организовать надлежащее дистанционное обучение.

До начала учебного года 2020 – 2021 года Минобразования рекомендовало провести в школах зимние каникулы с 25 декабря по 10 января.

По словам врио министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, руководство каждой школы будет самостоятельно определять, уходить ли учебному заведению на время локдауна на каникулы или продолжать обучение в удаленном режиме.

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине за время эпидемии коронавирус подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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