СМИ зафиксировали, как нардеп от “Слуги народа” во время заседания Рады выбирает элитный автомобиль

16.12.2020, 1:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский во время заседания Верховной Рады 15 декабря рассматривал особенности автомобилей элитных марок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание опубликовало снимки, на которых видно, что нардеп рассматривал фотографии с интерьером и экстерьером автомобилей Mercedes на смартфоне. Фото датированы 9 – 15 декабря. В тоже время, на экране его ноутбука, который стоял рядом на столе, зафиксировали страницу с информацией о товарной сетке автомобилей марки Lexus на 2021 год.

В СМИ предположили, что нардеп задумался о приобретении авто и выбирал между двумя брендами.

По информации ЦИК, Семинский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №205 в Черниговской области.