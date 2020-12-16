Представители «Билайна» рассказали, как они защищают клиентов от навязчивых сервисов

16.12.2020, 1:14, Новости дня

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По словам вице-президента «Билайна» Марии Елаевой, компания намерена продолжать осуществлять защиту своих клиентов от навязчивого сервиса по продаже платного контента. Особенно от него страдают владельцы смартфонов, говорит она.

Компания желает, чтобы клиентский опыт ее абонентов был простым и безопасным. Для этого она предоставляет всяческую поддержку людям, случайно попавшим на крючок мошенников или нечистоплотных распространителей платного контента.

Судя по результатам, меры были предприняты достаточно эффективные. Так, количество жалоб на страницах соцсетей по данному вопросу сократилось примерно в два с половиной раза. И звонков в колл-центр также стало вдвое меньше, отмечает Елаева.