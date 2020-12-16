 

Представители «Билайна» рассказали, как они защищают клиентов от навязчивых сервисов

16.12.2020, 1:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам вице-президента «Билайна» Марии Елаевой, компания намерена продолжать осуществлять защиту своих клиентов от навязчивого сервиса по продаже платного контента. Особенно от него страдают владельцы смартфонов, говорит она.

Компания желает, чтобы клиентский опыт ее абонентов был простым и безопасным. Для этого она предоставляет всяческую поддержку людям, случайно попавшим на крючок мошенников или нечистоплотных распространителей платного контента.

Судя по результатам, меры были предприняты достаточно эффективные. Так, количество жалоб на страницах соцсетей по данному вопросу сократилось примерно в два с половиной раза. И звонков в колл-центр также стало вдвое меньше, отмечает Елаева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Зеленский узаконил допуск следователей и прокуроров в зону проведения ООС

02.07 / В США зарегистрировали колоссальный рост продаж оружия

12.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

02.08 / Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

10.12 / Сябитова отреагировала на приговор жениху из «Давай поженимся!» за педофилию

10.07 / Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

25.06 / Большой доклад сенаторов вскрыл проблемы в отношениях Франции и России

06.07 / Зеленский захотел развивать трансплантацию на Украине

30.09 / Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

24.07 / Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска