 

В Андах обнаружили 20 ранее неизвестных видов животных и растений

16.12.2020, 1:14, Новости дня
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Большая экспедиция в труднодоступные горные регионы Боливии оказалась весьма полезной для развития науки, отмечают организаторы программы Conservation International, под эгидой которой группа ученых отправилась искать новые растения и животных.

Путешествие происходило в почти непроходимых лесах долины Зонго, которая находится в горах на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Это одно из тех мест, куда крайне редко ступает нога человека, говорят специалисты.

В результате удалось исследовать около 1200 образцов растений, насекомых и других представителей животного мира. 770 из них никогда ранее не были описаны в научной литературе. Таким образом, «Библиотека» пополнилась двумя десятками новых видов.



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