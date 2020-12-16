Врач: Во время пандемии мы чувствовали поддержку волонтеров-единороссов

16.12.2020, 0:28, Новости дня

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Добровольцы помогают медикам в свое личное время, возят их на своих машинах к пациентам, развозят продукты и лекарства, дежурят в колл-центрах. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель главврача одной из больниц Ярославля Виктория Васенина. «Единая Россия» оказалась единственной из всех крупных партий, кто силами своих волонтерских центров участвует в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

«Еще в первую волну, в начале мая, мы чувствовали солидарность со стороны волонтеров, в частности из «Единой России». Волонтеры, к примеру, помогали нам развозить лекарства для пациентов, которым старше 65 лет. Ведь передвижение в пределах города для этой категории граждан было ограничено», – вспоминает заместитель главврача девятой клинической больницы Ярославля Виктория Васенина.

Активная поддержка возобновилась с началом осеннего всплеска коронавируса, добавила медик. «Нам подарили от ЕР машину с надписью «Спасибо врачам». Автомобиль используется для обслуживания вызовов и развозки препаратов. Волонтеры работают в нашем телефонном центре, помогают обрабатывать обращения жителей Дзержинского района Ярославля – одного из самых крупных в городе. С началом второй волны резко возросло количество ежедневных обращений – с примерно сотни звонков до 900. Операторы тогда перестали успевать обслуживать все звонки, но добровольцы очень помогли. Если раньше телефонная очередь насчитывала несколько десятков человек, то теперь ее практически нет», – указала заместитель главврача.

Кроме того, важной остается помощь автовладельцев, которые на личном транспорте бесплатно, в свое личное время доставляют врачей по вызовам к пациентам – разумеется, только к тем, у которых нет симптомов инфекционных заболеваний.

«Хотелось бы увидеть еще больше именно таких волонтеров с личным транспортом. У нас по-прежнему много вызовов. Дороги в Ярославле оставляют желать лучшего, поэтому поездки занимают много времени. Надеюсь, автовладельцы активнее подключатся к этой акции», – подчеркнула Васенина.

В понедельник в Москве состоялся первый Социальный онлайн-форум единороссов, посвященный мерам поддержки всех россиян, так или иначе пострадавших от пандемии коронавируса. В форуме принял участие и президент Владимир Путин. Он отметил, что для «Единой России» – как для самой массовой партии – волонтерство, повседневная работа рядом с другими согражданами – это возможность оценить, кто из партийцев чего стоит. Повседневная работа на местах в период пандемии стала поводом провести аудит в партийных рядах, дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником, готовым впрягаться» в решение стоящих перед страной непростых задач, сообщил глава государства. Путин призвал «обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком».

Многие волонтеры ЕР, так же как и другие волонтеры-медики, студенческие отряды, спасатели, объединились еще весной под эгидой акции «Мы вместе», добавляет участник форума, советник руководителя исполкома ОНФ, член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере Дмитрий Поликанов. По его словам, во многих регионах в деятельность волонтерских штабов включились депутаты-единороссы.

«Они занимаются ровно тем же, что и другие рядовые добровольцы: развозят продукты, доставляют лекарства нуждающимся;

работают в приемных отделениях поликлиник и больниц, снимая с врачей административную нагрузку. Кроме того, они активно помогают в кол-центрах, обзванивая людей, у которых установлено заражение COVID-19, для последующей ориентировки медиков», – рассказал руководитель исполкома.

Кроме того, по всей стране началась акция волонтеров-единороссов по сбору компьютерной техники для семей, которые остро нуждаются в ней – например, когда детям не на чем учиться на удаленке, рассказал Поликанов. «Это особенно актуально для многодетных, малообеспеченных семей, в которых один компьютер приходится на несколько человек», – поясняет он. По его словам, компьютеры, ноутбуки и планшеты закупаются на пожертвования, а также безвозмездно предоставляются компаниями и частными лицами.

Как писал во вторник «Коммерсант», после форума координатор экспертного совета правящей партии, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин интерпретировал призыв президента к «аудиту» как рекомендацию по кадровой перезагрузке ЕР в преддверии выборов. «Ответ на вопрос, что ты лично делал в период пандемии, будет решающим не только для новичков, впервые участвующих в праймериз, но и для политических тяжеловесов», – пообещал Костин.

Стоит отметить, что единороссы уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан, пострадавших от последствий распространения коронавируса. Основу законопроектов составили прозвучавшие на форуме идеи волонтеров.

Так, расширяются возможности использования материнского капитала на социально важные направления – например, на оплату услуг частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагаются и новые меры поддержки беременных женщин – доплата к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке.

Другие законопроекты тоже связаны с борьбой с коронавирусом – они помогут избежать живых очередей в государственных учреждениях. Россиян освобождают от необходимости приходить к чиновникам лично с различными заявлениями в руках. Скажем, будет продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ, продлевается и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал «Госуслуги». Кроме того, упрощаются требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

Волонтеры-единороссы на форуме также предложили ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком. Также предлагается сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. Не исключено, что в ближайшее время соответствующие законопроекты также будут внесены в парламент.