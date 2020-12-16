Зеленский обсудил с депутатами от “Слуги народа” назначения в Кабмин. Рада планирует рассмотреть их 17-18 декабря

16.12.2020, 0:26, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 декабря посетил заседание фракции “Слуга народа”, на котором обсуждали вопросы назначения новых министров в Кабмин Украины, заседание длилось около двух часов, сообщил LB.ua народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

Кроме главы государства и самих кандидатов, в нем, по словам Качуры, приняли участие также премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Telegram Качура написал, что на заседании заслушали четырех претендентов на должности в правительстве:

бывшего исполнительного директора НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко – на пост первого вице-премьера, министра энергетики Украины;

врио министра образования и науки Сергея Шкарлета – на должность главы ведомства;

уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко – на пост министра аграрной политики;

генерал-майора Юлию Лапутину – на должность министра по делам ветеранов.

Он написал, что профильный комитет Рады предлагал назначить министром по делам ветеранов первого замглавы ведомства Порхуна Александра, а обсуждалось также назначение главы Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха на пост министра экологии.

В Telegram Качура написал, что “возражений не было практически ко всем кандидатам”, за исключением Опимаха, но в комментарии LB.ua он уточнил: вопросы были к Витренко и Опимаху, бывший исполнительный директор НАК 16 декабря встретится с фракцией (сегодня он и Лапутина включались по Skype).

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко на брифинге после заседания сказал, что меньше всего вопросов было к Лапутиной.

Дискуссия, по словам Корниенко, была по вопросу назначения Шкарлета.

Рассматривать кадровые вопросы Рада будет 16–18 декабря.

Завтра нардепы будут голосовать только по заявлению об увольнении министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Заявление министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского планируют рассмотреть 17 декабря, сказал Корниенко. По его словам, до собеседования Опимаха “не дошли”, так как увольнение Абрамовского под вопросом.

[Назначения] будут голосоваться, скорее всего, в четверг. Если вопрос по Абрамовскому будет решен, то в четверг [17 декабря] будет голосоваться его увольнение, а в пятницу – назначения [согласованных кандидатур]”, – сказал он.

Корниенко уточнил, что 16 декабря кандидаты на должности в Кабмине встретятся с другими парламентскими фракциями.

“Монобольшинство даст максимальное количество голосов, и другие фракции, я думаю, будут их поддерживать”, – добавил Корниенко.

Абрамовского Рада назначила главой тогда новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня. Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта. Сегодня на заседании Рады Разумков сообщил, что они подали заявления об отставке.