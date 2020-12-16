 

Владимира Кличко приняли в Международный зал боксерской славы

16.12.2020, 0:26, Новости дня
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе  по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Владимир Кличко попал в Международный зал боксерской славы. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба организаторов премии.

Вместе с Кличко в Зал славы включили выдающихся боксеров в полусреднем весе Флойда Мейвезера и Андре Уорда, а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Кличко, Мейвейзер и Уорд попали в Зал славы через три года после окончания профессиональной карьеры.

Официальная церемония запланирована на 14 июня 2021 года в американском городе Канастоте (штат Нью-Йорк), где и расположен музей.

Последний бой Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.  Кличко проиграл бой Джошуа: британец нокаутировал украинца в 11-м раунде. Кличко потерял пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBO.

3 августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Позже он признался, что до последнего хотел провести бой-реванш с британцем.

Зал славы и музей бокса в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) открыли в 1990 году.

За 27 лет этот музей получил мировое признание, в боксерский Зал славы были включены: Виталий Кличко, Мохаммед Али, Майк Тайсон, Джо Луис, Макс Шмелинг, Рокки Марчиано, Джо Фрейзер, Джек Демпси, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Феликс Тринидад, Риддик Боу, Эвандер Холифилд и другие знаменитые боксеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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