Разработчик ИИ-чипов для Intel пострадал от хакерской атаки

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16.12.2020, 0:20, Новости дня
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В компании Habana Labs заявили о том, что их ресурсы подверглись хакерской атаке. Напомним, что данная компания занята разработкой процессоров для искусственного интеллекта, а ее клиентом является Intel.

Опасность проникновения в том, что злоумышленники могли завладеть важной информации о главных деталях, используемых при создании дата-центров. Дальнейшие последствия трудно себе представить, отмечают эксперты.

Как стало известно, атаку организовала некая группировка хакеров под названием Pay2Key. Злоумышленники выкладывают в сеть часть похищенных документов, а затем требуют от жертвы выкуп за прекращение публикации остальных данных. На сей раз в Интернете, таким образом, появилась часть исходного кода и некоторые другие данные о работе компании.



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