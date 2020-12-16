Разработчик ИИ-чипов для Intel пострадал от хакерской атаки

16.12.2020, 0:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании Habana Labs заявили о том, что их ресурсы подверглись хакерской атаке. Напомним, что данная компания занята разработкой процессоров для искусственного интеллекта, а ее клиентом является Intel.

Опасность проникновения в том, что злоумышленники могли завладеть важной информации о главных деталях, используемых при создании дата-центров. Дальнейшие последствия трудно себе представить, отмечают эксперты.

Как стало известно, атаку организовала некая группировка хакеров под названием Pay2Key. Злоумышленники выкладывают в сеть часть похищенных документов, а затем требуют от жертвы выкуп за прекращение публикации остальных данных. На сей раз в Интернете, таким образом, появилась часть исходного кода и некоторые другие данные о работе компании.