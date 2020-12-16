В будущем году Apple увеличит производство iPhone на 30%

16.12.2020, 0:20, Новости дня

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В 2021 году на рынке появится еще больше разных моделей iPhone, заявили представители «яблочной» компании. Согласно опубликованной информации, Apple планирует нарастить производство своих фирменных смартфонов еще на 30%.

Таким образом, количество выпущенных гаджетов данного типа должно за год составить 230 млн штук. Стати, в этом году ожидается рост производства мобильных гаджетов на 20% по сравнению с 2019-м.

Однако данная задача не так проста в выполнении, отмечают эксперты. Во-первых, произведенную продукцию нужно будет продать в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Во-вторых, компания может столкнуться с банальной нехваткой комплектующих, которая уже возникает на фоне торговых войн с Китаем.