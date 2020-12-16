Таинственные камни, установленные в южных лесах Америки

16.12.2020, 6:45, Разное

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В южной оконечности американского штата Нью-Мексико в начале 1980 года были обнаружены странные камни – гранитные столбы с вырезанными на них крестами и прочими загадочными пентаграммами. Что это такое, задались тогда вопросом ученые?

Артефакты исследовали сразу несколько университетов США, дабы расшифровать непонятные знаки на этих столбах – то ли послания из прошлого, то ли предупреждения. Однако все попытки приблизиться к разгадке этой тайны не увенчались успехом. Лишь лесная служба Соединенных Штатов сумела выдвинуть мало-мальски разумную гипотезу, что камни были, мол, поставлены первыми колонизаторами Америки для ориентировки в незнакомой лесной местности.

Но эта версия никак не объясняет главного: что за кресты и за знаки начертаны на столбах, о чем они? А потому и назначение самих этих столбов до сих пор остается неясным.

Некоторые независимые исследователи предположили, что все эти знаки напоминают символы ордена тамплиеров. Однако все попытки, как официальные, так и частные, связаться с франкмасонскими обществами, все просьбы прокомментировать эти загадочные символы не увенчались успехом – представители древних орденов и тайных образований остались к ним глухи. У исследователей данных артефактов осталась хоть крохотная, но уверенность, что столбы все-таки как-то связаны с орденом тамплиеров.

Но это все, чего добились ученые за почти сорок лет исследования загадочных камней. Сегодня уже никто не занимается этим делом, все исследования практически прекращены.

Даная находка так и осталась тайной для науки, как и многие другие артефакты, например, «лондонский молот», «аюдский топорик» и многие другие. Все эти загадочные находки в лучшем случае забываются, в худшем – просто исчезают из нашего мира, как неудобные для академической науки…