Чудовище из якутского озера Лабынкыр

16.12.2020, 6:55, Разное

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Как сказал один исследователь таинственного и загадочного, нет в мире ничего такого странного или паранормального, чего нет в России. Египетские пирамиды? В России пирамиды есть на Кольском полуострове, в Крыму, Приморье, в Красноярском крае и на Байкале. Снежного человека видели на Алтае и на Кавказе. Несси? А вы слышали о «черте» из якутского озера Лабынкыр?

Это страшное место – Оймякон

Если в мире найдется не менее сотни человек, утверждающих, что лично видели Несси, то примерно столько человек, нет, не видели «черта», а смогли добраться до озера Лабынкыр. Если к Лох-Несскому озеру благодаря достижениям цивилизации вы доберетесь в течение нескольких суток, а то и быстрее (в зависимости от того, сколько у вас денег), то до Лабынкыр вам придется добираться несколько недель. И никакие деньги вам не помогут.

Якутия – не самое курортное место в и без того суровой Сибири, а самым «невеселым» местом в Якутии является Оймякон – полюс холода в северном полушарии, там была зарегистрирована температура 68 градусов ниже нуля. И вот в этом улусе и расположено озеро Лабынкыр.

Если на берегу Лох-Несс лежит поселок, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов, то берега Якутского озера абсолютно безлюдны. До ближайшего поселка Томтор более 150 км. по лесотундре. Добираться рекомендуется на УАЗике, а еще лучше – на вездеходе. И если у вас не дай Бог откажет двигатель, можете сразу начинать писать письмо «тому, кто меня найдет». Возможно, лет через 50 оно и попадет в руки человека.

И те немногие якуты (оленеводы и рыбаки), кому довелось побывать на берегу озера, приходили и рассказывали, что в озере живет странное животное – «лабынкырский черт».

«Черт»

Описывают его все одинаково как темно-серого монстра с огромной головой (расстояние между глаз сопоставимо с шириной плота из 10 бревен. В лесотундре Якутии бревно – это чахло деревце диаметром 12-15см. Но все равно размеры (1,2-1,5м.) впечатляют.) Если Несси не вызывает у людей опаски, то «черт» ведет себя весьма агрессивно. Слопать собаку или оленя считает за счастье. Ходят рассказы, что «чертушка» лакомился и человечинкой.

В 50-х годах один из местных жителей (история сохранила его имя – Петр Винокуров, что придает рассказу привкус достоверности) нашел на берегу озера огромную челюсть неизвестного животного, под которой когда ее ставили вертикально проходил человек. В 90-х еще были живы люди, гулявшие под ней. Если бы кость сохранилась, возможно на многие вопросы мы имели бы ответы, но… За прошедшие десятилетия артефакт бесследно исчез, оставив о себе только воспоминания.

Явление якутского Несси людям

В начале 50-х на озере появились первые ученые, которым повезло более всего: они видели «черта». 30 июля 1953 года начальник геологической партии Академии Наук СССР Твердохлебов и геолог Башкатов оставили в дневнике экспедиции запись: «Это было животное, огромная темно-серая туша, двигавшаяся рывками, подымаясь из воды и бросаясь вперед, полностью погружаясь в воду. Несомненно, это был «черт», о котором нам рассказывали».

В 1960 году журнал «Вокруг света» открыл читателям «лабынкырского монстра» и к берегу якутского озера зачастили экспедиции. Однако увидеть «черта» никому не удалось. В течение следующих почти 30 лет на берег озера не ступала нога ученого.

Экспедиция «Космопоиска»

В 1999 году исследовательское объединение «Космопоиск» отправило к озеру экспедицию с целью подтвердить или опровергнуть легенду о якутском Несси. Поход был назначен на октябрь-ноябрь. Участники исходили из предположения, что зимой озеро будет затянуто льдом. «Черт», чтобы не задохнуться, наверняка будет подыматься к немногочисленным полыньям. У них и предполагалась охота на монстра. Правда и шансы выжить в случае непредвиденного ЧП у участников экспедиции резко понижались: минус 50 на задворках Якутии – это вам не «суровая Шотландия».

В последней точке цивилизации перед броском – поселке Томтор экспедиция встретилась с местной жительницей-старушкой, которая подтвердила существование огромной челюсти и услышали много интересного про Лабынкыр. Оказывается, озеро среди местных аборигенов имеет репутацию священного.

Аномальное озеро Лабынкыр

Рассказали историю, о том, как некогда глава одной семьи при постройке дома использовал несколько камней с озера. Однако счастье в новый дом не пришло. Члены семьи постоянно болели, на них головы обрушивались одно несчастье за другим. Хозяин пошел к шаману, и тот посоветовал вернуть камни на место. После того как это было исполнено, в доме и семье все наладилось.

Когда участники экспедиции перевалили хребет, за которым лежало озеро, их взору предстала… водная гладь. При температуре минус 50 озеро не замерзло! Зачерпнутая кружкой вода, прежде чем ее подносили к губам, схватывалась льдом, якутские озера были накрыты ледяными щитами (машины ездят). А для Лабынкыр законы физики словно и не существовали.

Охота на «черта»

Идея караулить животное у полыньи накрылась, но участники группы сделали все, что могли. Найдя лодку, они прозондировали озеро эхолотом и обнаружили на глубине 40м. подводно-подземные шахты, соединяющие Лабыныкр с соседними водоемами. Эти «коридоры» вполне могло выбрать себе в качестве квартиры лабынкырский черт, но вот обитал ли он там, осталось загадкой.

А в ночь с 26 на 27 октября пропала лайка, оставшаяся на берегу сторожить лодку. Пропала, не оставив никаких следов в полном смысле этого слова: снег вокруг лодки остался девственно чист. Версия, что ночью «черт» поднялся с глубины и слопал собаку, была единственной, все объяснявшей.

На берегу были найдены ледяные «сталагмиты» – словно некое животное выползало из воды на берег и стекавшая с его боков вода застыла. Судя по оставленному следу, животное имело в ширину метр-полтора. Больше двух недель провели исследователи на берегу озера, но монстр показаться им отказался. Фотосессия не состоялась.

Ищем и… находим!

В течение следующих полутора десятков лет Лабынкыр посетили еще несколько самопальных экспедиций. Озеро просканировали вдоль и поперек. Если существование Несси не подтверждается ничем, кроме нескольких нечетких фотографий (большая часть из которых уже признаны подделками), то в глубине Лабынкыра эхолоты постоянно фиксируют крупные движущиеся объекты.

В 2013 году с помощью телезонда нашли на дне озера 10-метровый скелет, а это уже материальное подтверждение существования в глубине озера лабынкырского «черта». Так что если бы заключались бы пари, кого найдут первым, шотландскую Несси или якутского «черта», я бы поставил на оймяконского монстра.