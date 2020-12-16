Охотились ли древние люди на тираннозавра?

16.12.2020, 7:05, Разное

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Многие блокбастеры и телешоу изображают людей и динозавров, живущих бок о бок. Иногда их отношения гармоничны, иногда построены на взаимном истреблении. Но мог ли древний человек охотиться на динозавра?

В глубине души многих из нас живет ребенок, который надеятся, что однажды ученые найдут способ воскресить динозавров. Но могли ли наши предки встречаться с древними колоссами?

Что ж, если вы ожидаете историй о войне племени первобытных людей с тираннозавром, вынуждены вас разочаровать. Динозавры, среди которых жили первые люди, уже не были огромными ящерами, о которых мы чаще всего думаем, когда видим само слово «динозавр». Они вымерли почти за 66 миллионов лет до того, как первые люди оставили свой след в истории. Динозавры, с которыми приходилось иметь дело нашим предком, были похожи на современных птиц – это ближайшие естественные родственники вымерших гигантов. В каком-то смысле, мы тоже делим землю с динозаврами.

Динозавры были доминирующим видом на протяжении почти 165 миллионов лет, в период, известный как мезозойская эра. Ученые находят все больше свидетельств того, что многие из них были теплокровными, обладали разноцветным оперением и вели себя как современные птицы. Их господство завершилось в конце мелового периода. Самая популярная теория на этот счет известна всем со школы: астероид размером с гору врезался в мексиканский полуостров Юкатан с силой 100 триллионов тонн в тротиловом эквиваленте. В результате удара образовался кратер диаметром 130 километров, а в атмосферу с огромной скоростью взлетели тонны камней, пыли и мусора. На планету опустилась тьма, которая, наряду с другими связанными с этим катастрофами, уничтожила около 80% на Земле.

Известно, что мелкие млекопитающие еще застали динозавров в их былом величии. Многие из этих теплокровных существ пережили катаклизм, унесший жизни древних гигантов, и в конечном итоге образовали то разнообразие животного мира, что мы наблюдаем сегодня. И как бы не хотелось многим встретиться с легендарными ящерами, сегодня нам остается довольствоваться лишь страусами, курицами и попугаями.