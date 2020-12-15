 

Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

15.12.2020, 23:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе контртеррористической операции в республике ликвидирован один боевик.

«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», – сообщил Кадыров в Telegram.

Он уточнил, что пособников или других участников бандподполья с боевиком не было. «Мы (власти) досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются. Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное», – добавил глава региона.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», – заключил Кадыров.

В начале декабря директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2020 года в РФ предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Симоньян назвала Россию «мимимишечным государством»

22.08 / «Старше самих США» — планам Трампа по модернизации флота может помешать плачевное состояние верфей ВМС

14.08 / СК Белоруссии возбудил дела после беспорядков в Брестской области

14.11 / На границе с Россией задержали машину с икрой для украинцев

15.08 / Власти Коми решили помочь семьям погибших после обрушения в шахте

26.07 / Новая книга о принце Гарри подняла тему конфликта в королевской семье

12.11 / «Оставит свой отпечаток на миропорядке» — экс-советник Обамы рассказал, чего ждать от Трампа в оставшиеся дни президентства

13.11 / Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

20.08 / Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС

06.12 / Новая власть в США уменьшит амбиции Кремля в Черноморском регионе – американский генерал в отставке Ходжес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска