Кадыров сообщил о ликвидации боевика в Чечне

15.12.2020, 23:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе контртеррористической операции в республике ликвидирован один боевик.

«Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», – сообщил Кадыров в Telegram.

Он уточнил, что пособников или других участников бандподполья с боевиком не было. «Мы (власти) досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются. Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное», – добавил глава региона.

«Если кто-то надумает нарушить закон и выбрать путь террора, то ему и впредь немедленно будет выписан билет в один конец: либо за решетку, либо на тот свет», – заключил Кадыров.

В начале декабря директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2020 года в РФ предотвратили 41 террористический акт и 20 других преступлений террористической направленности.