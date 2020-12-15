 

В США вакцину от COVID-19 Moderna признали безопасной и эффективной

15.12.2020, 23:32, Новости дня
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило эффективность вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Moderna на уровне 94,1%, серьезные побочные эффекты были крайне редкими. Об этом говорится в выводах американского регулятора.

Согласно докладу, эффективность Moderna в группе лиц старше 65 лет составила 86,4%, в возрастной категории от 18 до 65 лет – 95,6%. В то же время серьезные побочные эффекты (лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах) были крайне редкими.

В испытаниях приняли участие около 30 тыс. добровольцев.

Выводы FDA подтвердили опубликованные 16 ноября результаты исследований компании – производителя вакцины.

Как пишет BBC News, Moderna может стать второй вакциной против коронавируса после вакцины от компаний Pfizer – BioNTech, разрешенной к использованию в США. Для этого требуется одобрение консультативного комитета по вакцинам, онлайн-заседание которого состоится 17 декабря.

В отличие от своего аналога от Pfizer – BioNTech, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки – достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С).

Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer – BioNTech – через три недели, Moderna – через 28 дней.

11 декабря FDA США одобрило экстренное использование вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer – BioNTech. Ее эффективность оценивается в 95%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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