Хакеры получили доступ к данным о вакцине от Moderna

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15.12.2020, 23:32, Новости дня
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Во время недавней кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры, в частности, выкрали данные о вакцине от коронавируса американской компании Moderna. Ранее сообщалось, что они получили доступ к информации об американской вакцине Pfizer Inc и немецкой BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

По информации агенства, документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на клиническую оценку вакцины компании Moderna. При этом в компании заявили, что они не включали информацию об участниках исследований вакцины.

Информации о том, что кого-либо из участников исследования препарата могли идентифицировать, нет, отметили в компании.

Агентство по лекарственным средствам ЕС сейчас является органом, отвечающим в том числе за изучение в ЕС данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, оно также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным ВОЗ на 8 декабря, в мире 52 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 162 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer “очень многообещающей”. 

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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