Мнение: Волонтеры стали кадровым резервом «Единой России»?

15.12.2020, 22:40, Разное

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Вторая волна коронавируса вновь увеличила потребность общества в волонтерах. Эти люди добровольно в свое личное время, несмотря на риск заражения, помогают врачам, дежурят в медицинских колл-центрах, развозят нуждающимся лекарства и продукты. Деятельность тех, кто пришел в период пандемии на помощь людям, может стать в 2021 году началом их большой политической карьеры.

Российские врачи в эти дни работают с максимальной нагрузкой, а потому их необходимо обеспечивать транспортом и питанием. С таким обращением выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев к своим однопартийцам-волонтерам. «Порядка 23 тыс. волонтеров-медиков также участвуют в спасении жизней людей. «Единая Россия» должна и дальше делать все возможное для развития волонтерского движения», – подчеркнул Медведев. Его призыв прозвучал в рамках первого Социального онлайн-форума единороссов, посвященного мерам поддержки всех россиян, так или иначе пострадавших от пандемии коронавируса.

В работе форума принял участие и президент Владимир Путин, отметивший, что для «Единой России» – как для самой массовой партии – волонтерство, повседневная работа рядом с другими согражданами – это возможность оценить, кто и чего стоит. Повседневная работа на местах в период пандемии стала поводом провести аудит в партийных рядах, дать оценку тем, кто проявил себя «настоящим тружеником, готовым впрягаться» в решение стоящих перед страной непростых задач, сообщил глава государства. Путин призвал «дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком».

В медицинском сообществе признают, что своей деятельностью добровольцы уже заслужили уважение. «Еще в первую волну пандемии, в начале мая мы почувствовали помощь от волонтеров, в частности, из «Единой России». Волонтеры, к примеру, помогали нам развозить лекарства для пациентов, которым старше 65 лет. Ведь передвижение в пределах города для этой категории граждан было ограничено», – рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель главврача девятой клинической больницы Ярославля Виктория Васенина.

Активная поддержка возобновилась и с началом осеннего всплеска коронавируса, добавила медик. «Нам подарили от «ЕР» машину с надписью «Спасибо врачам». Автомобиль используется для обслуживания вызовов и развозки препаратов. Волонтеры работают в нашем телефонном центре, помогают обрабатывать обращения жителей Дзержинского района Ярославля – одного из самых крупных в городе. С началом второй волны резко возросло количество ежедневных обращений – с примерно сотни звонков до 900. Операторы перестали успевать обслуживать все звонки. Но добровольцы очень помогли нам. Если раньше телефонная очередь насчитывала несколько десятков человек, то теперь ее практически нет», – указала заместитель главврача.

Кроме того, важной остается помощь автовладельцев, которые на личном транспорте бесплатно доставляют врачей по вызовам к пациентам – разумеется, только к тем, у которых нет симптомов инфекционных заболеваний.

«Хотелось бы увидеть еще больше именно таких волонтеров. У нас по-прежнему много вызовов.

Дороги в Ярославле оставляют желать лучшего, поэтому поездка занимает много времени. Надеюсь, владельцы личных машин по возможности активнее подключатся к этой акции», – призналась Васенина.

Многие волонтеры «ЕР», также как и другие волонтеры-медики, студенческие отряды, спасатели объединились еще весной под эгидой акции #Мывместе», добавляет участник форума, советник руководителя исполкома ОНФ, член Совета при правительстве по попечительству в социальной сфере Дмитрий Поликанов.

Собеседник отметил, что во многих регионах в деятельность волонтерских штабов включились депутаты-единороссы. «Они занимаются ровно тем же, что и другие рядовые добровольцы: развозят продукты, доставляют лекарства нуждающимся; работают в приемных отделениях поликлиник и больниц, снимая с врачей административную нагрузку. Кроме того, они активно помогают в call-центрах, обзванивая людей, у которых установлено заражение COVID-19, для последующей ориентировки медиков», – рассказал руководитель исполкома.

Кроме того, по всей стране началась акция волонтеров-единороссов по сбору компьютерной техники для семей, которые остро нуждаются в ней – например, когда детям не на чем учиться по «удаленке», рассказал Поликанов. «Это особенно актуально для многодетных, малообеспеченных семей, в которых один компьютер приходится на несколько человек», – поясняет он. По его словам, компьютеры, ноутбуки и планшеты закупаются на пожертвования, а также безвозмездно предоставляются компаниями и частными лицами.

Как пишет «Коммерсант», после форума координатор экспертного совета правящей партии, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин интерпретировал призыв президента к «аудиту» как рекомендацию по кадровой перезагрузке «ЕР» в преддверии выборов. «Ответ на вопрос, что ты лично делал в период пандемии, будет решающим не только для новичков, впервые участвующих в праймериз, но и для политических тяжеловесов», – пообещал Костин.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отмечает, что ЕР на форуме фактически дала старт думской кампании, а появление на нем Путина позволило партии задать нужный сигнал своему активу, избирателям и даже оппонентам: «Фактически это мобилизация всей партии. Всем дали понять, что успехи ЕР заметны и признаны на самом высоком уровне». При этом участники мероприятия фактически закрепили за ЕР статус единственной политической силы, предложившей актуальную повестку по борьбе с коронавирусом, считает господин Потуремский.

Стоит отметить, что единороссы уже внесли в Госдуму пакет законопроектов, направлены на поддержку граждан, пострадавших от последствий распространения коронавируса. Основу законопроектов составили прозвучавшие на форуме идеи волонтеров.

Так, расширяются возможности использования материнского капитала на социально важные направления, – например, на оплату услуг частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагается и новые меры поддержки беременных женщин – доплата к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке.

Другие законопроекты тоже связаны с борьбой с коронавирусом – они помогут избежать живых очередей в государственных учреждениях. Россиян освобождают от необходимости приходить к чиновникам лично с различными заявлениями в руках. Скажем, будет продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ , продляется и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал «Госуслуги». Кроме того, упрощаются требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

Волонтеры-единороссы на форуме также предложили ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности, продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком. Также предлагается сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. Не исключено, что в ближайшее время соответствующие законопроекты также будут внесены в парламент.