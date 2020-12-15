ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты

15.12.2020, 22:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Территориальные органы ФАС РФ по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

«Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», – говорится на сайте ведомства.

Также обеспечено взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Как отметили в ФАС, принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, закрепляющих принятые решения по стабилизации цен на продовольственные товары.

Напомним, 9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем».