 

“Дело ФФУ застыло, как холодец”. Венедиктова заявила, что берет на контроль еще одно громкое расследование

15.12.2020, 22:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в Facebook 15 декабря, что берет на контроль расследование уголовного производства, в котором фигурирует Украинская ассоциация футбола (до 2019 года – Федерация футбола Украины). 

“Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий, – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины. В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло, как холодец”, – написала она. 

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора провел совместное с детективами Национального антикоррупционного бюро совещание, на котором обсуждали перспективы расследования. 

“Скажу откровенно: у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата. Верю, что совместными усилиями откроем счет”, – добавила она. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3895279213818318

Журналисты программы “Схемы” (“Радіо Свобода”) в октябре 2018 года сообщили, что глава УАФ Андрей Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор “ФФУ Продакшн” закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным “Схем”, по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора “осело” более $1 млн.

В ноябре 2019 года в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители расследуют пять уголовных производств, в которых фигурирует руководство УАФ (ФФУ), в том числе и Павелко.

Адвокат Павелко Владимир Тимошенко утверждал, что уголовных производств, в которых его подзащитный фигурировал бы в качестве подозреваемого, нет.

В 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при реализации бюджетной программы строительства футбольных полей в 2017–2018 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Трамп и Байден оценили новости о второй американской вакцине

19.11 / В Крыму оценили антироссийскую резолюцию ООН

14.10 / «Эпидемия внутри пандемии» – эксперт CGTN предупредил о долгосрочных психических проблемах и после победы над коронавирусом

13.09 / В Белоруси по требованию властей ограничен мобильный интернет – провайдер

11.09 / Компания Kia наладит сборку автомобилей в Узбекистане

04.08 / Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

21.09 / Фон дер Ляйен – надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились

21.09 / Путин повысил оклады судей

05.10 / Реки в Калининградской области планируют расчистить досрочно

25.06 / Озвучены версии задержания бойца исторической роты перед парадом в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска