 

Сенцов: Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно: как назовут следующую революцию?

15.12.2020, 22:38, Новости дня
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“Беркут” снова бьет граждан на Майдане Незалежности. Таню Черновол официально обвиняют в убийстве при штурме офиса Партии регионов. Коррумпированного чиновника из Офиса президента защищают на самом высоком уровне.

Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно: как назовут следующую революцию?

Источник: Oleg Sentsov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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