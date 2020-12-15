Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение Холоднюку

15.12.2020, 22:38, Новости дня

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины 14 декабря отменила подозрение экс-главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку, пишут “Українські новини”.

Апелляционная палата удовлетворила жалобу стороны защиты и отменила постановление ВАКС от 25 ноября.

Холоднюку инкриминировали создание в составе группы искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее членов.

Решение Апелляционной палаты ВАКС окончательное, оно вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, сказано в сообщении агентства.

22 ноября Холоднюк подал в отставку, писал “Укринформ”. Высший совет правосудия уволил его с должности главы Государственной судебной администрации, решение об увольнении по собственному желанию ВСП назвал взвешенным и обдуманным, сообщали “Українські новини” 29 октября.