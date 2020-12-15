Племянник Путина создал партию “Россия без коррупции”

15.12.2020, 22:38, Новости дня

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15 декабря в Москве во время съезда принято решение о создании политической партии “Россия без коррупции”. Его инициатором является двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Роман Путин. Об этом сообщает “РИА Новости”.

С июня 2020 года Роман Путин возглавлял партию “Народ против коррупции”, которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать на выборах в Госдуму и на всех выборах или довыборах, которые будут в 2021 году.

Однако, Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии “Народ против коррупции”.

Роману Путину 43 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.