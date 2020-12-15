 

Триумфальная веха для демократов — выборщики подтвердили победу Байдена

15.12.2020, 22:34, Новости дня
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Джо Байден получил большинство голосов в коллегии выборщиков США, тем самым упрочив свою победу на ноябрьских выборах, пишет The Hill. Тем не менее, по словам издания, действующий президент Дональд Трамп и его союзники намерены продолжить оспаривать результаты голосования до 20 января — дня инаугурации.


Reuters

Коллегия выборщиков США подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах. Благодаря представителям Калифорнии демократ преодолел необходимый порог в 270 голосов, пишет The Hill.

Процесс голосования коллегии выборщиков начался в понедельник утром в Индиане, Нью-Гэмпшире, Теннесси и Вермонте. Для демократов эти результаты стали «триумфальной вехой» в 2020 году, омрачённом непрекращающейся пандемией, спорами вокруг президентских выборов и опасениями относительно будущего американской демократии, считает издание.

В этом году голосование коллегии, которое традиционно является формальным процессом, привлекло к себе повышенное внимание. Всё потому, что Дональд Трамп и его союзники пытались посеять сомнения и опровергнуть результаты выборов 3 ноября, поясняет The Hill.

Президент и другие республиканцы инициировали судебные разбирательства в ключевых колеблющихся штатах. Они «бездоказательно» утверждали, что на выборах происходила
фальсификация и систематические нарушения, напоминает издание.

Однако эти усилия в подавляющем большинстве случаев провалились. Федеральные и региональные судьи по всей стране отклонили иски, а выборные должностные лица отказались вмешиваться в разбирательства коллегии выборщиков, обращает внимание The Hill.

Несмотря на голосование коллегии выборщиков в понедельник, Трамп и его союзники не собираются сдаваться. Они настаивают, что продолжат оспаривать итоги выборов до 20 января, то есть до дня инаугурации президента.

Следующий шаг в процессе смены главы Белого дома состоится 6 января. В этот день конгресс соберётся для подтверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

Члены палаты представителей и сената могут опротестовать результаты выборов в том или ином штате, и некоторые союзники Трампа уже заявили, что планируют воспользоваться этой возможностью. При этом им нужно будет заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-республиканца. Но даже если им это удастся, маловероятно, что подобная инициатива лишит Байдена президентского кресла, рассуждает The Hill.



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