Мнение: Война башен Кремля

15.12.2020, 22:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот яркий пример безкомпромиссной, но явно безбашенной войны башен Кремля.

ФСБ отловила шпиона, точнее шпионку… . Прокурор потребовал приговорить шпионку к 18 годам колонии строгого режима.

И как должен поступить суд? Если в тот же самый зал заседаний приходил ценный свидетель, который де-факто заявил, что все уголовное дело – липа.

И свидетелем этим был не проходимец, а сын уважаемого человека, друга самого Путина. Да и сам сын друга Путина – не простой человек, а председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Несмотря на свою занятость Ковальчук-младщий нашел время приехать в суд, и дать показания о Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в интересах Молдовы.

Так вот, Ковальчук рассказал, что работавшая в «Интер РАО» Цуркан, была эффективным «переговорщиком» при работе в таких «сложных» регионах как Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).

По словам Ковальчука, у Цуркан произошел конфликт с тогдашним президентом ПМР Евгением Шевчуком из-за работы электростанции, принадлежащей «Интер РАО» и расположенной на территории ПМР. Станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работала на газе — «он закупался у ПМР, которая получала его практически бесплатно из России».

Шевчук, как рассказал глава «Интер РАО», собирался повысить плату за газ для станции. Цуркан от лица «Интер РАО» платить более высокую цену отказалась и решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал из Украины. Это решение «вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля», после чего Цуркан остановила работу станции и «была объявлена врагом республики».

Что произошло дальше хорошо известно. В июне 2018 года Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали. И обвинили в шпионаже в интересах Молдовы…

В общем, уголовное дело в отношении Цуркан, действительно, выглядит мутным. Но мало ли у нас таких мутных уголовных дел. Но как суду быть с показаниями Ковальчука-младщего? Проигнорировать? Или же вынести приговор, опираясь на показания именно Ковальчука? То есть оправдать Цуркан? Но если Цуркан оправдать, придется наказать тех, кто сфабриковал это уголовное дело и дотащил его до суда.

В общем, продолжаем наблюдать и дождемся приговора по уголовному делу, по которому у «башен Кремля», явно, нет единства, по уголовному делу, по которому «башни Кремля», явно, не договорились….

Рис. отсюда