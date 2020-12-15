 

Мнение: Война башен Кремля

15.12.2020, 22:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот яркий пример безкомпромиссной, но явно безбашенной войны башен Кремля.

ФСБ отловила шпиона, точнее шпионку… . Прокурор потребовал приговорить шпионку к 18 годам колонии строгого режима.

И как должен поступить суд? Если в тот же самый зал заседаний приходил ценный свидетель, который де-факто заявил, что все уголовное дело – липа.

И свидетелем этим был не проходимец, а сын уважаемого человека, друга самого Путина. Да и сам сын друга Путина – не простой человек, а председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Несмотря на свою занятость Ковальчук-младщий нашел время приехать в суд, и дать показания о Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в интересах Молдовы.

Так вот,  Ковальчук рассказал, что работавшая в «Интер РАО» Цуркан,  была эффективным «переговорщиком» при работе в таких «сложных» регионах как Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР).

По словам Ковальчука, у Цуркан произошел конфликт с тогдашним президентом ПМР Евгением Шевчуком из-за работы электростанции, принадлежащей «Интер РАО» и расположенной на территории ПМР. Станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работала на газе — «он закупался у ПМР, которая получала его практически бесплатно из России».

Шевчук, как рассказал глава «Интер РАО», собирался повысить плату за газ для станции. Цуркан от лица «Интер РАО» платить более высокую цену отказалась и решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал из Украины. Это решение «вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля», после чего Цуркан остановила работу станции и «была объявлена врагом республики».

Что произошло дальше хорошо известно. В июне 2018 года Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали. И обвинили в шпионаже в интересах Молдовы…

В общем, уголовное дело в отношении Цуркан, действительно, выглядит мутным. Но мало ли у нас таких мутных уголовных дел. Но как суду быть с показаниями Ковальчука-младщего? Проигнорировать? Или же вынести приговор, опираясь на показания именно Ковальчука? То есть оправдать Цуркан?  Но если Цуркан оправдать, придется наказать тех, кто сфабриковал это уголовное дело и дотащил его до суда.

В общем, продолжаем наблюдать и дождемся приговора по уголовному делу,  по которому у «башен Кремля», явно, нет единства,   по уголовному делу, по которому «башни Кремля»,  явно, не договорились….

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Мнение: Первая конституция России, за кого воевал народ и разжигание гражданской войны в деревне

10.09 / Скандалы: Спикер не находит себе места?

12.12 / Мнение: Почему альтернативно одарённые так любят перевирать историю?

24.05 / Молекулы, содержащиеся в красном вине, станут основой нового лекарства

11.12 / Не журись Трампуша, прорвемся! С Дону выдачи нет!

08.12 / Залоговый фундамент

01.12 / Пригожин показал спящую в купальнике певицу Валерию

10.11 / Мнение: Ковидобесы: мечты сбываются

11.11 / Мнение: Ответственный за Карабах

29.11 / Мнение: Написание о царях московских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска