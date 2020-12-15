Мнение: Великая Отечественная Война. Фальсификация истории и манипуляции в социальных медиа

15.12.2020, 22:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Весьма интересный доклад-исследование центра "Крибрум" о том, как распространяется фейки и манипуляции на тему ВОВ в социальных сетях.

Великая Отечественная Война. Фальсификация истории и манипуляции в социальных медиа









* * *







* * *











* * *

* * *

* * *

Скачать исследование в pdf можно здесь https://www.kribrum.ru/upload/buklet.pdf

Как представляется, авторы вскрыли внешние слои данной информационно-психологической операции. Ее ядро и основные мозговые центры находятся на территории США и Британии. Страны Восточной Европы берут некоторые элементы этих кампаний на аутсорс, а лимитрофы на территории бывшего СССР выступают в роли каналов и инструментов по ретрансляции необходимых нарративов в РФ. Стоит отметить, что авторы исследования опустили роль российских элит в раскручивании ряда тезисов, которые анализируются в данном исследовании.