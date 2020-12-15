 

Белорусский дипломат: Протестующих поддерживают тысячи чиновников

15.12.2020, 21:58, Разное
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По его словам, чиновники высказывают поддержку оппозиции через чат-бот, созданный независимым сообществом “Честные люди” и объединением “Народное антикризисное управление”. Латушко уточнил, что поступило более трех тысяч обращений от тех, кто работает в органах государственной власти.

Дипломат отметил, что далеко не все чиновники лояльны президенту Александру Лукашенко. Он призвал других госслужащих присоединиться к проекту.

“Тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода”, – приводит слова дипломата портал “Белорусский партизан”.

До начала политического кризиса Павел Латушко был послом Белоруссии во Франции. Он поддержал массовые протесты и требования оппозиции о смене власти.

16 сентября Лукашенко уволил Латушко и лишил его дипломатического ранга. Бывший посол вошел в состав координационного совета оппозиции, но был вынужден покинуть страну. Свое решение Латушко объяснил давлением со стороны Комитета госбезопасности.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В минувший понедельник в центре Минска собрались пенсионеры. Правоохранители разогнали протестующих. Самому пожилому задержанному – 83 года.



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