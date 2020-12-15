Власти Москвы заявили об отсутствии планов закрытия ресторанов и магазинов

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15.12.2020, 21:46, Новости дня
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Московские власти не видят предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов на фоне распространения коронавируса, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. <…> В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», – передает слова Немерюка ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Чиновник также сказал, что нет планов и по введению в новогодние праздники дополнительных ограничений в местах досуга, в частности на катках. Он также отметил высокий интерес к вакцинации среди москвичей, работающих в сфере услуг. «Интерес достаточно высокий, потому что наши сотрудники, наши коллеги, работающие в этих сферах, контактируют с москвичами», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро.



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