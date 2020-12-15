В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

15.12.2020, 21:46, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Президент все еще вовлечен в продолжающуюся связанную с выборами судебную тяжбу. (Голосование выборщиков) вчера – это очередной этап оговоренного конституцией процесса, поэтому я оставляю (комментарий) за ним и рекомендую вам обратиться в предвыборную кампанию за подробностями об идущем судебном процессе», – сказала представитель Белого дома, отвечая на вопрос о том, считает ли Трамп Байдена избранным президентом и планирует ли, в соответствии с традицией, пригласить оппонента в Белый дом, передает РИА «Новости» Макинэни.

Ранее Трамп объяснил свои неудачные результаты прошедших в стране президентских выборов, указав на проблемы с машинами для голосования.

Напомним, Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. При этом все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

СМИ сообщили, что Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах после голосования коллегии выборщиков. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.