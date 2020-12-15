 

Европа захотела закупить дополнительно 180 млн доз американских вакцин

15.12.2020, 21:46, Новости дня
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Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин производителей Moderna и BioNTech-Pfizer. В ЕК опасаются, что может возникнуть дефицит препаратов.

Планируется приобрести 80 млн доз вакцины Moderna и 100 млн – BioNTech – Pfizer, пишет Der Spiegel.

На сегодняшний день ЕК заключила контракты на поставку 80 млн доз с Moderna и 200 млн доз – BioNTech – Pfizer, однако комиссия боится нехватки вакцины, поскольку AstraZeneca, которая должна была поставить в Европу 300 млн доз вакцины, потерпела неудачу в ее разработке, отмечается в сообщении. За дополнительные партии вакцин ЕК заплатит 3,2 млрд евро.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.



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