Два министра подали в отставку – Разумков

15.12.2020, 21:44, Новости дня

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Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке. Об этом 15 декабря на заседании Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Поступили заявления об увольнении от двух министров – от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение”, – сказал он.

Абрамовского Рада назначила главой тогда новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня. Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказывала, что вопрос назначения новых министров планируют вынести на рассмотрение парламента до конца этой недели.

По ее словам, 15 декабря вечером фракция монобольшинства соберется на заседание, на котором проведут собеседования с кандидатами. По данным Кравчук, на заседании заслушают врио министра образования и науки Сергея Шкарлета, бывшего исполнительного директора “Нафтогазу” Юрия Витренко и генерал-майора Юлию Лапутину. Шкарлета по итогам собеседования могут назначить министром образования, Лапутина претендует на пост главы министерства по делам ветеранов, а Витренко – на пост вице-премьера – министра энергетики.