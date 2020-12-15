 

Два министра подали в отставку – Разумков

15.12.2020, 21:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке. Об этом 15 декабря на заседании Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Поступили заявления об увольнении от двух министров – от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение”, – сказал он. 

Абрамовского Рада назначила главой тогда новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня. Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта. 

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказывала, что вопрос назначения новых министров планируют вынести на рассмотрение парламента до конца этой недели. 

По ее словам, 15 декабря вечером фракция монобольшинства соберется на заседание, на котором проведут собеседования с кандидатами. По данным Кравчук, на заседании заслушают врио министра образования и науки Сергея Шкарлета, бывшего исполнительного директора “Нафтогазу” Юрия Витренко и генерал-майора Юлию Лапутину. Шкарлета по итогам собеседования могут назначить министром образования, Лапутина претендует на пост главы министерства по делам ветеранов, а Витренко – на пост вице-премьера – министра энергетики.   

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback засняли без камуфляжа

29.07 / Голикова анонсировала начало учебного года в сентябре

21.07 / Луцкий террорист сдался после того, как Зеленский опубликовал видео по его требованию – замглавы ОП

24.07 / Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию

22.09 / Добровинский опроверг сообщения о прощении Ефремова матерью погибшего Захарова

19.08 / В Fitch предупредили Белоруссию об экономических последствиях беспорядков

29.07 / Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

28.10 / В Самаре построили газовый теплоход

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

20.07 / За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска