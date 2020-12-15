 

Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее

15.12.2020, 21:44, Новости дня
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Украинский актер Евгений Паперный в интервью, которое опубликовано на сайте “Факты”, предположил, что пандемия изменит привычки людей.

“Есть надежда, что люди станут чистоплотнее. Лично я никогда не понимал рукопожатий, обниманий и целований при встрече. Мне всегда это было чуждо. Ну, встретились, поздоровались. Сейчас держать дистанцию необходимо”, – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за время эпидемии коронавирус подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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